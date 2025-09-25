Raipur News: पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में एनएसएस की बड़ी भागीदारी रहेगी: सीएम साय

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 24 सितंबर को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारा भी कर्तव्य है कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर हम उनका सहयोग करें और इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की भी बड़ी भागीदारी रहेगी।

