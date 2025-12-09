9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: जमीन व प्रॉपर्टी में अब गोद लिए पुत्र के साथ पुत्री को भी मिलेगा लाभ

Report Card: छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कानून में बदलाव: आवास मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया पंजीयन कार्यालय के दो साल का रिपोर्ट कार्ड

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 09, 2025

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के आवास मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभाग के पंजीयन कार्यालय की दो साल (2 Years of Government) की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने 8 दिसंबर को रायपुर (Raipur) स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले दो साल में पंजीयन (Registry) कार्यालय ने ढेरों जनहित के कार्य किए। 10 नए कार्यों का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी ने बताया कि बीजेपी (BJP) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन कर अंग्रेजों के जमाने के रजिस्ट्री कानून में बदलाव किया गया। इससे अब गोद लिए पुत्र के साथ-साथ पुत्री (Adopted Daughter) को भी जमीन और संपत्ति का हक मिलेगा।

यह भी पढ़ें : सीएम साय ने कहा- शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 02:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: जमीन व प्रॉपर्टी में अब गोद लिए पुत्र के साथ पुत्री को भी मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश
रायपुर

Flight News: अब 8 फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट सूना, टिकट कैंसिल करा रहे यात्री

Flight News: अब 8 फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट सूना, टिकट कैंसिल करा रहे यात्री
रायपुर

CG News: रायपुर सहित इन शहरों को जल्द ही मिलेगा 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट, सांसद बृजमोहन ने रखा ऐतिहासिक प्रस्ताव

CG News: रायपुर सहित इन शहरों को जल्द ही मिलेगा 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट, सांसद बृजमोहन ने रखा ऐतिहासिक प्रस्ताव
रायपुर

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
रायपुर

Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज

Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.