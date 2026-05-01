1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर
Raipur: सचिन पायलट बोले- महिला आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र पाखंड
Play video

Raipur: सचिन पायलट बोले- महिला आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र पाखंड

कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया आड़े हाथों। कहा- बीजेपी सरकार ने आरक्षण को बेवजह लंबित रखा है...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

May 01, 2026

महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) के संबंध में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सचिन पायलट ने रायपुर (Raipur) में कहा कि ये महज़ उनके पाखंड (Hypocrisy) और झूठ को अमल में लाने के लिए था और हम इसे बेनकाब करने की तैयारी में हैं। सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक, जो एक संवैधानिक संशोधन है, तीन साल पहले ही पारित हो चुका था। भाजपा (BJP) सरकार ने इस आरक्षण को बेवजह लंबित रखा है। अब महिला आरक्षण की आड़ में, वे जनगणना (Census) से पहले परिसीमन कराना चाहते थे, जिसका पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर विरोध किया। आज भी हम अपने संकल्प पर अडिग हैं।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधरे, तो और भी अच्छे आएंगे नतीजे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

political

political news

politics

रायपुर

Rajasthan

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 May 2026 11:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: सचिन पायलट बोले- महिला आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र पाखंड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

बीज उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात, 3556 हितग्राहियों के खातों में 8.2 करोड़ ट्रांसफर, कृषि मंत्री ने DBT से किया अंतरण

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया DBT से अंतरण (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

CM साय का अधिकारियों को दो टूक निर्देश, आम जनता से शालीनता से पेश आएं, लोगों को सुनें, न कि सुनाएं

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

CGPSC Mains Exam 2026: मेंस परीक्षा शेड्यूल बदला, अब जून में इस दिन से शुरू होंगे पेपर, CM का बड़ा फैसला

CGPSC मेंस परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव (photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में 53.60 लाख की सोलर स्ट्रीट लाइट ठगी, टेंडर दिलाने के नाम पर कारोबारी को लगाया चूना

रायपुर में 53.60 लाख की सोलर स्ट्रीट लाइट ठगी, टेंडर दिलाने के नाम पर कारोबारी को लगाया चूना(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC Mains 2026: परीक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव, अब 6 से 9 जून को होगी मेंस Exam, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

CGPSC मेंस परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव (photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.