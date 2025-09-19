PTRSU के केमिस्ट्री विभाग में भरभराकर छत गिरने से हड़कंप, छात्र-स्टाफ में दहशत, देखें Video

Roof collapsed: पंडित ​रविशंकर यूनिवर्सिटी (PTRSU) के कैमिस्ट्री विभाग में अचानक जर्जर छत गिरने की घटना हुई। घटना के समय विभाग में छात्र और कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, घटना ने छात्रों और स्टाफ में डर और हड़कंप मचा दिया।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि छत पुराने निर्माण के कारण कमजोर हो गई थी। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने परिसर को खाली करवा दिया और सुरक्षा का प्रबंध किया। वहीं छात्रों का कहना है कि विभाग में लंबे समय से मरम्मत और रखरखाव की जरूरत थी। जर्जर छत गिरने की यह घटना छात्रों के लिए गंभीर चेतावनी बन गई है और प्रशासन को भवनों की नियमित जांच पर जोर देने की जरूरत दिखा रही है।