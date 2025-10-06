Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी से Chhattisgarh के विकास को दी नई दिशा

Nava Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। उन्होंने रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 06, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 5 अक्टूबर को नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव (Chhattisgarh Mining Conclave) 2025 में खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल तथा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय तथा कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुए। सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी (E-auction), डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थीं। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति-2025 (New Sand Policy 2025) लागू की है।

यह भी पढ़ें : धीरेंद्र शास्त्री बोले- नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा था

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी से Chhattisgarh के विकास को दी नई दिशा

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

CG News: कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता: CM साय

CG News: कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता: CM साय(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं! पारिवारिक कलह बनी सबसे बड़ी वजह, एक साल में 7,863 लोगों ने दी जान

छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं! पारिवारिक कलह बनी सबसे बड़ी वजह, एक साल में 7,863 लोगों ने दी जान(photo-patrika)
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर, जानें Details

युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण (PC: Gemini)
रायपुर

2.79 किमी लंबी टनल बनी छत्तीसगढ़ की पहचान, तीन राज्यों को जोड़ेगा यह आर्थिक गलियारा… जानें जनता को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

छत्तीसगढ़ को मिली पहली राष्ट्रीय राजमार्ग टनल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: शरीर इसका दिमाग उसका, सस्पेंस खुला तो दर्शकों ने पकड़ लिया सिर

CG News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.