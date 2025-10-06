सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी से Chhattisgarh के विकास को दी नई दिशा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 5 अक्टूबर को नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव (Chhattisgarh Mining Conclave) 2025 में खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल तथा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय तथा कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुए। सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी (E-auction), डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थीं। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति-2025 (New Sand Policy 2025) लागू की है।

