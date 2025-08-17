Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Janmashtami 2025: सिटी कोतवाली में जीवंत हुई द्वापरयुग की कथा, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देखें Video

Janmashtami 2025: रायपुर में कान्हा के जन्म का साक्षी बनने के लिए राजधानीवासी आधी रात तक जगते रहे। भगवान के जन्म लेते ही शंख ध्वनि के बीच पूरे शहर में जय कन्हैया लाल के जयघोष से आकाश गूंज उठा।

रायपुर

trilochan manikpuri

Aug 17, 2025

Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कान्हा के जन्म का साक्षी बनने के लिए राजधानीवासी आधी रात तक जगते रहे। भगवान के जन्म लेते ही शंख ध्वनि के बीच पूरे शहर में जय कन्हैया लाल के जयघोष से आकाश गूंज उठा। सिटी कोतवाली में भगवान के जन्म का प्रसंग हुआ। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। द्वापरयुग जैसी जन्म कथा जीवंत हो उठी। Video By-Trilochan Manikpuri

