क्लास रूम में भिड़े दो शिक्षक… इस बात को लेकर जमकर जमकर चले लात-घूंसे, देखें Video

CG News: सारंगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां धाराशिव स्कूल में बच्चों के सामने ही दो शिक्षकों के बीच जमकर विवाद हुआ, जो गाली-गलौज से होते हुए हाथापाई तक पहुंच गया। पूरी घटना कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, पढ़ाने के तरीके को लेकर शिक्षक मनोज कश्यप और विनीत दुबे के बीच बहस शुरू हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। यह सब उस समय हुआ जब कक्षा में बच्चे मौजूद थे। अचानक हुई इस मारपीट से बच्चों में दहशत का माहौल बन गया और स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में नाराज़गी है। फिलहाल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।