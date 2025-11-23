एकता दिवस पर CM साय का बड़ा बयान, बोले- रियासतों को जोड़कर सरदार पटेल ने गढ़ा अखंड भारत

Video: छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आज़ाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत और इच्छाशक्ति से छोटी-छोटी रियासतों में बंटे हमारे देश को एक किया।

Video: हम उनकी जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं क्योंकि इस साल उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए कई प्रोग्राम हो रहे हैं। जिला और राज्य लेवल पर यात्राएं हो रही हैं। सरदार पटेल के जन्म गांव नडियाद से एकता नगर, जहां स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी है, तक 152 किलोमीटर की नेशनल यूनिटी यात्रा निकाली गई है। हम भी एक दिन के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे।