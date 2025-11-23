Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

एकता दिवस पर CM साय का बड़ा बयान, बोले- रियासतों को जोड़कर सरदार पटेल ने गढ़ा अखंड भारत

Video: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि लौह पुरुष ने भारत की सैकड़ों रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 23, 2025

Video: छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आज़ाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत और इच्छाशक्ति से छोटी-छोटी रियासतों में बंटे हमारे देश को एक किया।

Video: हम उनकी जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं क्योंकि इस साल उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए कई प्रोग्राम हो रहे हैं। जिला और राज्य लेवल पर यात्राएं हो रही हैं। सरदार पटेल के जन्म गांव नडियाद से एकता नगर, जहां स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी है, तक 152 किलोमीटर की नेशनल यूनिटी यात्रा निकाली गई है। हम भी एक दिन के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे।

Published on:

23 Nov 2025 07:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / एकता दिवस पर CM साय का बड़ा बयान, बोले- रियासतों को जोड़कर सरदार पटेल ने गढ़ा अखंड भारत

