Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Video: बस्तर में नक्सलवाद को बड़ा झटका, हिडमा के ढेर होने पर डीजीपी बोले- यह सिर्फ शुरुआत है…

Video: डीजीपी अरुण देव गौतम: मैं बस्तर के युवाओं से अपील करता हूँ कि वे आगे आएँ, और हम सब मिलकर बस्तर में विकास लाएंगे।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

Video: छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि हिडमा (नक्सली नेता माड़वी हिडमा) का आज मारा जाना नक्सलवाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पिछले कुछ वर्षों में हिडमा और नक्सलवाद एक-दूसरे के पर्याय बन गए थे। उनका सशस्त्र समूह, उनकी पीएलजीए बटालियन, जो हथियारों के बल पर सत्ता हथियाना चाहती थी, आज समाप्त हो गई। शेष तत्व अब नेतृत्वविहीन हैं।

CG News: हिडमा बस्तर का एक स्थानीय युवक था जो यहाँ के युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता था। उसकी मृत्यु के बाद, बस्तर के युवा मुख्यधारा में आने और पुनर्वास के लिए प्रेरित होंगे। राज्य के विकास की शक्ति उनके साथ है, वह बस्तर के विकास के लिए काम कर रही है। मैं बस्तर के युवाओं से अपील करता हूँ कि वे आगे आएँ, और हम सब मिलकर बस्तर में विकास लाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 08:19 pm

Published on:

18 Nov 2025 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Video: बस्तर में नक्सलवाद को बड़ा झटका, हिडमा के ढेर होने पर डीजीपी बोले- यह सिर्फ शुरुआत है…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Vyapam: अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, 2 लाख 29 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

CG Vyapam Vacancy 2025
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण
रायपुर

बंदूक छोड़ लौट आओ बेटा… एनकाउंटर से पहले हिड़मा की मां ने की थी मार्मिक अपील

CG Naxal encounter, Hidama news
रायपुर

India vs South Africa ODI: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम में अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत शुरू

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम की तैयारियां (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.