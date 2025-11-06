रजत जयंती : आसमान में दिल और उल्टे जेट ने दर्शकों में रोमांच भरा

राज्योत्सव के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। नवा रायपुर में सेना के जवान आदिदेव नाम के हेलिकॉप्टर के साथ रस्सी में 8 गरूड़ कमांडोज अलग-अलग हेलिकॉप्टर में आसमान में उड़ रहे थे। मानो जैसे किसी युद्ध के ऑपरेश या फिर बचाव कार्य के लिए जा रहे है। उसके बाद जैसे ही 9 फाइटर जेट में जवान एक साथ 5 मीटर की दूरी से आसमान में रंगों से तिरंगा बनाते नजर आए। शो में वायुसेना के जाबांज फाइटर पायलटों ने हॉक एमके-132 जेट से आसमान में दिल की आकृति बनाकर 25वें राज्योत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तिरंगे के तीन रंगों से डीएनए की आकृति बनाकर सम्मान दिया।