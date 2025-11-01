Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

मेरा सपना था आपसे मिलने का… बच्ची की दिल की बात सुनकर भावुक हुए PM मोदी, देखें Video…

PM Modi Instagram Video: प्रधानमंत्री ने सत्य सांई हॉस्पिटल में उन 2500 बच्चों से मुलाकात की, जिनके हृदय रोग का सफल ऑपरेशन हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से बड़े स्नेह और भावुकता के साथ मिले।

Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 01, 2025

PM Modi Instagram Video: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पहुंचे। एक दिवसीय दौरे के दौरान उनका वात्सल्य एक बार फिर झलकता नजर आया। प्रधानमंत्री ने सत्य सांई हॉस्पिटल में उन 2500 बच्चों से मुलाकात की, जिनके हृदय रोग का सफल ऑपरेशन हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से बड़े स्नेह और भावुकता के साथ मिले।

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा किया, जिसमें वे बच्चों से हंसते-मुस्कुराते बातें करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री एक बच्ची से पूछते हैं-“तुम जब बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारा इलाज करोगी कि नहीं?” इस पर बच्ची मुस्कुराते हुए जवाब देती है-“करूंगी…”

एक बच्ची ने पीएम से कहा- “मेरा सपना था आपसे मिलने का…इस पर प्रधानमंत्री हंसकर बोले- “अच्छा! कब आया था सपना, आज?” बच्ची ने जवाब दिया-“बहुत पहले से। बातचीत के दौरान एक बच्चे ने पीएम से पास आने की इच्छा जताई, तो मोदी ने उसे अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया। यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था।

Updated on:

01 Nov 2025 06:28 pm

Published on:

01 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / मेरा सपना था आपसे मिलने का… बच्ची की दिल की बात सुनकर भावुक हुए PM मोदी, देखें Video…

