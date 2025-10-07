Patrika LogoSwitch to English

विजय शर्मा बोले… बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार, मतदाता सूची में संशोधन सामान्य प्रक्रिया, Video

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर भारी बहुमत से बनेगी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 07, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर भारी बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और सुशासन को देखा है, और बिहार में भी लोग उसी विश्वास के साथ वोट करेंगे।

एसआईआर (Special Revision) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है , जो पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे मूल वोट या मतदान अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

07 Oct 2025 06:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / विजय शर्मा बोले… बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार, मतदाता सूची में संशोधन सामान्य प्रक्रिया, Video

