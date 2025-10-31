Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

भारत माता चौक में पानी की बर्बादी! मोटर बंद नहीं करने से टंकी से बहा पानी, सड़कों पर फैला जलभराव, देखें Video

CG News: रायपुर के भारत माता चौक के पास स्थित पानी टंकी से पानी भरने के बाद बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है। इससे आसपास की सड़क पर पानी फैल गया और लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई।

Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भारत माता चौक के पास स्थित पानी टंकी से पानी भरने के बाद बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है। इससे आसपास की सड़क पर पानी फैल गया और लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। स्थानीय निवासियों ने बता रहे है कि टंकी में पानी भर जाने के बाद भी मोटर बंद नहीं की गई, जिसके चलते कई लीटर पानी व्यर्थ बह गया।

लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। जल संसाधन की बर्बादी को लेकर नागरिकों ने नाराजगी जताई है और नगर निगम से इस तरह की लापरवाही रोकने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 05:44 pm

Published on:

31 Oct 2025 05:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / भारत माता चौक में पानी की बर्बादी! मोटर बंद नहीं करने से टंकी से बहा पानी, सड़कों पर फैला जलभराव, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

324 करोड़ की लागत से बना छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, परंपरा और आधुनिकता का संगम, जानिए खासियत

cg new Vidhan sabha
रायपुर

PM Modi CG Visit: पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को देंगे 14,260 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

PM Modi CG Visit
रायपुर

1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी…

1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी...(photo-patrika)
रायपुर

3 दुकानों में 46 लाख का घोटाला! 4 राशन दुकानों पर कार्रवाई, समिति प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज

3 दुकानों में 46 लाख का घोटाला! 4 राशन दुकानों पर कार्रवाई, समिति प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)
रायपुर

CG Rajyotsav 2025: रजत जयंती महोत्सव होगा भव्य, छत्तीसगढ़ की झलक दिखाएंगे आकर्षक डोम…

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.