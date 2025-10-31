भारत माता चौक में पानी की बर्बादी! मोटर बंद नहीं करने से टंकी से बहा पानी, सड़कों पर फैला जलभराव, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भारत माता चौक के पास स्थित पानी टंकी से पानी भरने के बाद बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है। इससे आसपास की सड़क पर पानी फैल गया और लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। स्थानीय निवासियों ने बता रहे है कि टंकी में पानी भर जाने के बाद भी मोटर बंद नहीं की गई, जिसके चलते कई लीटर पानी व्यर्थ बह गया।
लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। जल संसाधन की बर्बादी को लेकर नागरिकों ने नाराजगी जताई है और नगर निगम से इस तरह की लापरवाही रोकने की मांग की है।
