World Tribal Day: इनडोर स्टेडियम में आदिवासी संस्कृति और कला का भव्य प्रदर्शन, देखें Video

World Tribal Day: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी के इनडोर स्टेडियम में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र हुए। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया तथा समुदाय की एकजुटता और गौरव को रेखांकित किया गया। मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर उत्सव को और भव्य बनाया।
Video By Trilochan Manikpuri
