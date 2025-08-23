Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

108 एम्बुलेंस नहीं बन गई टैक्सी…, प्रसूता के परिजनों से मांगे जा रहे हैं रुपए

प्रसूताएं 108 जननी वाहन चालकों पर 300 से लेकर 1000 रुपए मांगने के आरोप लगा रही हैं। एंबुलेंस चालक अपने ही जिला अधिकारी पर हर माह रिश्वत मांगने के आरोप लगा चुके हैं।

सागर

Rizwan ansari

Aug 23, 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 108 एम्बुलेंस नहीं बन गई टैक्सी…, प्रसूता के परिजनों से मांगे जा रहे हैं रुपए

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

पापों से बचने के लिए धर्म और गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है: मुनि विमल सागर

sagar
सागर

झूलेलाल चालिहा पर्व का 24 को होगा समापन, निकलेगी सवारी

sagar
सागर

कुमरई गांव के नाले में बहा किशोर, 7 घंटे के बाद रेस्क्यू के दौरान मिला शव

sagar
सागर

घर के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला महिला का शव, चेहरे व सिर पर चोट के निशान मिले, परिचित पर हत्या करने का संदेह

sagar
सागर

रेस्टोरेंट में 5 फीट लंबा कोबरा देखते ही उड़े लोगों के होश

mp news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.