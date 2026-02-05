सागर जिले शाहगढ़ में नर्स की पीठ पर एक के बाद एक तीन गोलियां दागी, मौत

5 फ़रवरी 2026,
Published on:
05 Feb 2026 01:47 am
मध्य प्रदेश न्यूज़
अभी-अभी: एमपी में हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही नर्स को मारी गोली
तीन हमलावरों ने ऑटो चालक पर किया चाकू से हमला
शब-ए-बारात पर कब्रिस्तानों में पूर्वजों की मगफिरत की दुआ व मस्जिदों में इबादत
गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर खिमलासा में किया चक्काजाम
गेहूं की फसल पर फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट रोग का प्रकोप, बालियों में दिख रही फफूंद
