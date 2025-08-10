10 अगस्त 2025,

सागर

नदी में नहाने गया युवक डूबा; 6 घंटे 20 फीट गहरे पानी में तलाश करती रहीं टीमें

दोपहर से शाम तक एसडीआरएफ और गोताखोर की टीमें उसकी तलाश करती रहीं, लेकिन युवक का पता नहीं चला।

सागर

Rizwan ansari

Aug 10, 2025

accident death

Published on:

10 Aug 2025 04:54 pm

नदी में नहाने गया युवक डूबा; 6 घंटे 20 फीट गहरे पानी में तलाश करती रहीं टीमें

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सर्वार्थ सिद्धि योग में बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, भद्रा नहीं होने से दिनभर बंधी राखी

sagar
सागर

करीला में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा

Representative Image
सागर

गर्भवती निकली 15 साल की किशोरी, बयान के बाद आरोपी गिरफ्तार

sagar
सागर

रक्षाबंधन पर झमाझम बरसे बादल, अगस्त में रूठा मानसून अब होगा सक्रिय

sagar
सागर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से ज्यादा नुकसान, पांच करोड़ रुपए की भेजी मांग

More than 50% loss in flood affected areas, demand of Rs 5 crore sent
सागर
