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मंदिर की खुदाई में मिले 13 प्राचीन चांदी के सिक्के, ब्रिटिश काल के बताए जा रहे
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मंदिर की खुदाई में मिले 13 प्राचीन चांदी के सिक्के, ब्रिटिश काल के बताए जा रहे

सागर. बंडा के मुड़ारी बुजुर्ग में मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान 13 प्राचीन चांदी के सिक्के मिलने से इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सिक्कों पर अंकित तारीख ब्रिटिश शासनकाल और महारानी विक्टोरिया के दौर की बताई जा रहीं हैं। मंगलवार को गूगरा पुलिस चौकी क्षेत्र के मुड़ारी बुजुर्ग गांव में मंदिर परिसर में जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान चांदी के सिक्के निकल आए। सिक्कों पर स्पष्ट ऐतिहासिक चिह्न और अंक बने हुए हैं।

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Hamid Khan

May 20, 2026

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Published on:

20 May 2026 03:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / मंदिर की खुदाई में मिले 13 प्राचीन चांदी के सिक्के, ब्रिटिश काल के बताए जा रहे

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