9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Video: सागर जिले के देवरी तहसील में सवर्ण समाज व करणी सेना संगठन ने एनएच-44 पर चक्काजाम, यूजीसी को लेकर प्रदर्शन

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Feb 09, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 07:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: सागर जिले के देवरी तहसील में सवर्ण समाज व करणी सेना संगठन ने एनएच-44 पर चक्काजाम, यूजीसी को लेकर प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

चित्रगुप्त भगवान के प्राकट्योत्सव दिवस पर निकलेगी वाहन रैली

सागर

भरका में फिर मचा तहलका, बदमाशों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल

सागर

रेलवे क्षेत्र में कछुआ चाल से चल रहा ब्रिज का कार्य, यही गति रही तो बारिश में फिर घंटों जाम में फंसने तैयार रहें शहरवासी

Bridge construction in the railway area is progressing at a snail's pace; if this pace continues
सागर

पहले सिंघाड़े की फसल और खरपतवार की बदबू आती थी तालाब से, पंचायत ने डाली चार बोट, लोग आ रहे घूमने

Earlier, the pond used to smell of water chestnut crop and weeds, the Panchayat put four boats in, people are coming to visit.
सागर

पिट्टू प्रतियोगिता में सागर विजेता और दमोह बना उप विजेता

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.