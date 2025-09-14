Patrika LogoSwitch to English

छुट्टी के दिन राजघाट नहाने गए विवि के दो छात्र डूबे, एक को बचाया और दूसरा लापता

छुट्टी के दिन राजघाट नहाने गए विश्वविद्यालय के दो छात्र हादसे का शिकार हो गए। यह दोनों राजघाट बांध के ओवरफ्लो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए थे। इनमें से एक छात्र को बच गया, लेकिन दूसरा बह गया।

सागर

Rizwan ansari

Sep 14, 2025

Published on:

14 Sept 2025 04:52 pm

छुट्टी के दिन राजघाट नहाने गए विवि के दो छात्र डूबे, एक को बचाया और दूसरा लापता

