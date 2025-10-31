Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Video: सागर जिले के बरपानी में मंदिर में घुसी बस, हुआ क्षतिग्रस्त, एक की मौत

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Oct 31, 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: सागर जिले के बरपानी में मंदिर में घुसी बस, हुआ क्षतिग्रस्त, एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

दिनभर रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम

सागर

सागर-जबलपुर मार्ग पर 2 ट्रक आमने-सामने टकराए, सानौधा के पास हुई दुर्घटना

सागर

एमपी में हनुमान मंदिर में घुसी तेज रफ्तार बस, मची चीख पुकार

SAGAR
सागर

MP के बेटी ने थाईलैंड में बजाया डंका, कथक में जीता इंटरनेशनल सिल्वर मैडल

sagar kathak dancer astha gupta wins silver thailand cultural olympiad mp news
सागर

ओवरब्रिज पर बने गड्ढों में गिर रहे वाहन चालक, पार्षद ने वार्डवासियों के साथ किया प्रदर्शन

Vehicle drivers falling into potholes on the overbridge, councilor protested with ward residents
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.