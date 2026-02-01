17 फ़रवरी 2026,

सागर

Video: खेत में सो रहे किसान के हाथ-पैर बांधकर की मारपीट, किया घायल, मौके फरार

सागर

image

Hamid Khan

Feb 17, 2026

17 Feb 2026 07:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: खेत में सो रहे किसान के हाथ-पैर बांधकर की मारपीट, किया घायल, मौके फरार

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

महाशिवरात्रि पर साईं निलयम में गूंजा डम-डम डमरू बजे देर रात तक हुए भजन, महामंगल आरती से हुआ समापन

सागर

गंगा आरती में संदेश: स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर को नंबर-1 बनाने शहर के नागरिक बने सहभागी

सागर

अनाज चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने दो को दबोचा, 54 हजार का माल बरामद

सागर

सीताराम लेखन प्रेमियों ने सिरोंजा में महाशिवरात्रि पर अभिषेक किया

सागर

सड़क पर भ्रष्टाचार का लेप: हल्की गर्मी में ही पिघला डामर, फिसल रहे वाहन चालक, कुछ माह पहले भरे गए गड्ढों की खुली पोल

The asphalt melted in the mild heat, causing drivers to slip. Potholes that were filled just a few months ago have been exposed.
सागर
