सतना

watch video: नगर सैनिक 4500 की घूस लेते ट्रैप, प्रधान आरक्षक पर भी लगा ‘दाग’

नादन देहात थाना में रीवा लोकायुक्त की दबिश

सतना

Anil Singh Kushwaha

Aug 13, 2025

नादन देहात थाना में रीवा लोकायुक्त की दबिश

watch video: नगर सैनिक 4500 की घूस लेते ट्रैप, प्रधान आरक्षक पर भी लगा 'दाग'

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

4 साल पहले ‘मृत व्यक्ति’ के आवेदन पर बिक गई जमीन, हो गया ‘नामांतरण’

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

एमपी में प्रधान आरक्षक और नगर सैनिक 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए…

mp news
सतना

‘कानपुर में 2 को मारकर आया हूं…’ होटल के कमरे में ‘आकाश’ ने की आत्महत्या

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

3 दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों की कटेगी ‘सैलरी’, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

महिला थाने में धड़ाम से गिरा छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचीं TI-हेड कांस्टेबल

Satna women police station ceiling plaster fell
सतना
