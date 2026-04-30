Video: बाघिन ने गर्मी से बचने शावकों को तालाब में उतारा, जमकर मस्ती

सिवनी. भीषण गर्मी के बीच पेंच टाइगर रिजर्व के जंगल में एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जब एक बाघिन अपने शावकों के साथ तालाब में बैठकर गर्मी से राहत लेती नजर आई। पानी में उतरकर बाघिन जहां खुद को ठंडा कर रही थी, वहीं उसके शावक भी पानी में खेलते और मस्ती करते दिखाई दिए। यह दृश्य न सिर्फ वन्यजीवों के व्यवहार को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि तेज गर्मी के दिनों में जल स्रोत उनके लिए कितने जरूरी हो जाते हैं। बाघिन अपने शावकों के साथ पूरी तरह सहज और सुरक्षित नजर आई, मानो वह उन्हें इस कठिन मौसम में राहत का तरीका सिखा रही हो। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के मौसम में बाघ अक्सर पानी के आसपास ही समय बिताते हैं, ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके। यह दृश्य जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और जीवों के जीवन चक्र की एक झलक पेश करता है।