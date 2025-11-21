Video: कोर्ट ने हॉकफोर्स के डीएसपी समेत चारों आरोपियों को भेजा जेल

सिवनी. हवाला मनी डकैती मामले में गिरफ्तार किए गए हॉकफोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा समेत चारों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। दो दिन की रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उन्हें गुरुवार को सिवनी कोर्ट में पेश किया था। डीएसपी मिश्रा ने जमानत याचिका भी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि सिवनी में दो करोड़ 96 लाख रुपए के हवाला मनी डकैती मामले में एसआईटी ने सोमवार को बालाघाट के कसंगी कैंप में पदस्थ डीएसपी पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच में तैनात आरक्षक प्रमोद सोनी, हवाला कारोबार से जुड़ा पंजू गोस्वामी और जेल में बंद निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे के जीजा वीरेन्द्र दीक्षित को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को चारों को सिवनी कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस को दो दिन की रिमांड पर सौंप दिया था। गुरुवार को रिमांड खत्म होने पर उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी ने इस मामले में आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे के गनर केदार को भी एक दिन की रिमांड पर लिया था। एसआईटी को आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग भी लगे है। बताया जाता है कि इस मामले में कुछ और नाम भी उजागर हो सकते है।

15 में से 13 आरोपी पुलिसकर्मी, सभी पहुंचे जेल

सिवनी में हुए हवाला मनी डकैती मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें से 13 आरोपी पुलिसकर्मी हैं। सभी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके है। बता दें कि सिवनी के सीलादेही बायपास पर 8 अक्टूबर की रात कारोबारी हवाला के पैसों को लेकर कार से नागपुर जा रहे थे। इसी दौरान जेल में बंद निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने कार को जांच के लिए रोका। आरोप है कि इसमें से एक करोड़ 46 लाख रुपए पुलिसकर्मियों ने अपने पास रख लिए और शेष रुपयों के साथ हवाला कारोबारियों को जाने दिया गया। निलंबित एसडीओपी ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी। मामला उजागर होने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लखनवाड़ा थाना में एसडीओपी पूजा पांडे, बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपी पूजा पांडे वर्तमान में रीवा जेल में और शेष 10 आरोपी पुलिसकर्मी नरसिंहपुर जेल में हैं।