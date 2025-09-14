रेलवे ठेकेदार की लापरवाही से गड्ढे में डूबने से किशोर की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्काजाम

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
एशिया कप 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
सीधी
•
Anil Singh Kushwaha
Sep 14, 2025
पुलिस छावनी बना रहा अस्पताल तिराहा
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
इंदौर न्यूज़
भोपाल न्यूज़
ग्वालियर न्यूज़
जबलपुर न्यूज़
रतलाम न्यूज़
Published on:
14 Sept 2025 06:46 pm
बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश न्यूज़
निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत, परिजन ने रेलवे पर लगाए गंभीर आरोप
2 दिन की छुट्टी पर आए आर्मी जवान की एक्सीडेंट में मौत, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार
एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त, कलेक्टर ने लिया एक्शन
सोन नदी पुल से महिला ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल रेफर
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Asia Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.