ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

सीधी। पुलिस थाना मड़वास क्षेत्र के अमहिया सोंधिया निवासी &7 वर्षीय गब्बूचंद्र उर्फ बाबूलाल साहू पिता जगदीश साहू की मंगलवार सुबह ट्रैक्टर हादसे में मौत हो गई।

सुबह करीब 9.&0 बजे बाबूलाल साहू अपने खेत में जुताई कर रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।