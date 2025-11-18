Patrika LogoSwitch to English

ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

अमहिया सोंधिया गांव में हादसा, खेत की जुताई के दौरान हुई दुर्घटना

सीधी

image

Manoj Kumar Pandey

Nov 18, 2025

सीधी। पुलिस थाना मड़वास क्षेत्र के अमहिया सोंधिया निवासी &7 वर्षीय गब्बूचंद्र उर्फ बाबूलाल साहू पिता जगदीश साहू की मंगलवार सुबह ट्रैक्टर हादसे में मौत हो गई।

सुबह करीब 9.&0 बजे बाबूलाल साहू अपने खेत में जुताई कर रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

18 Nov 2025 08:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / Videos / ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

