करंट लगाकर की गई थी बाघ की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, अन्य अवशेष बरामद

सीधी। संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन परिक्षेत्र ब्यौहारी के बुचरो गांव में मिले बाघ के अवशेष मामले का खुलासा कर लिया गया है। बाघ की हत्या करंट लगाकर की गई थी, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर शहडोल वनमंडल की सीमा से लगे बुचरो गांव मेें 8 नवंबर को पुष्पेंद्र पटेल के खेत से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहांखेत में दो गड्ढों से एक बोरी, बालों के गुच्छे तथा अन्य स्थानों से वन्यप्राणी के अंग बरामद हुए थे। संजय टाइगर रिजर्व की टीम ने वन अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की। संजय टाइगर रिजर्व के रेंज ब्यौहारी बफर, रेंज पूर्व ब्यौहारी एवं एसटीएसएफ की संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान संदिग्धों से पूछताछ की गई इस दौरान लल्लू कोल और अमरीश लोनी से बिजली के तार, बल्लियां ओर टाइगर का शेष मांस व पैर जब्त किये गए। आरोपियों द्वारा करंट लगाकर 1 नवंबर को रात्रि 1.30 बजे टाइगर का शिकार किया गया था और उसके शव को टुकड़ों में काट कर खेत में दबा दिया गया था। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म कबूल करने के उपरांत उन्हें गिरफ्तार करके तहसील न्यायालय ब्यौहारी में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शिकार के लिए फैलाया था करंट-

विभागीय अधिकारियों के अनुसार आरोपियों द्वारा जंगली सुअर सहित अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए करंट फैलाया गया था। लेकिन उसमे बाघ फंस गया। आरोपियों ने साक्ष्य विलोपित करने के लिए बाघ को कई टुकड़ो में काटा और फिर उसे बोरियों में भरकर गड्ढे में गाड़ दिया था।

वर्जन-

जांच के दौरान संदिग्धों से पूछताछ की गई। डाग स्क्वायड का भी सहारा लिया गया। पूछताछ में लल्लू कोल और अमरीश लोनी ने बाघ का शिकार करना स्वीकार किया। उनसे शिकार में उपयोग किये गए तार बल्ली व बाघ के शरीर के अन्य भाग बरामद किये गए। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।

अर्पित मैराल, रेंजर वन परिक्षेत्र ब्यौहारी