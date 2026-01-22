22 जनवरी 2026,

गुरुवार

सिरोही

राजस्थान के किसानों को मिलेगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त

राजस्थान के किसानों को मिलेगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त

सिरोही

Poonam Sharma

Jan 22, 2026

CM Kisan Samman Nidhi Yojana 5vi Kist: अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार (Rajasthan News)प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma )गुरुवार को सिरोही (Sirohi)में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी (खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर) करेंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(CM Kisan Samman Nidhi Installment) के तहत किसानों को पांचवीं किस्त की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

Published on:

22 Jan 2026 11:21 am

