राजस्थान के किसानों को मिलेगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त

CM Kisan Samman Nidhi Yojana 5vi Kist: अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार (Rajasthan News)प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma )गुरुवार को सिरोही (Sirohi)में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी (खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर) करेंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(CM Kisan Samman Nidhi Installment) के तहत किसानों को पांचवीं किस्त की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।