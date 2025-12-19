19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

खास खबर

9 साल की बच्ची का शव झाडिय़ों में मिला, गले पर खरोंच के निशान… देखें वीडियो….

चिकित्सकों के अनुसार बच्ची के गले पर खरोंच के निशान मिले हैं। प्रथम ²ष्टया बच्ची के गला दबाकर हत्या का संदेह है।

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 19, 2025

पांचवीं कक्षा की छात्रा थी, मृतका की मां अपने पीहर थानागाजी में रहती है
प्रतापगढ़. जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह 9 साल की मासूम का शव झाडिय़ों में पड़ा मिला। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची के गले पर खरोंच के निशान मिले हैं। प्रथम ²ष्टया बच्ची के गला दबाकर हत्या का संदेह है। मामले में बच्ची के ममेरे भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। जिसमें बच्ची के पिता पर हत्या का संदेह जताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बकरियां छोडऩे घर से निकली थी: मृतक बच्ची चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर की थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा थी। उससे बड़ा भाई कक्षा 6 में और बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। परिजनों के अनुसार मृतक बच्ची सुबह करीब साढ़े 7 बजे बकरियों को चरवाहे के पास छोडऩे गई। इसके बाद घर नहीं लौटी। कुछ देर बाद उसका शव गांव के रास्ते में झाडिय़ों के पास पड़ा मिला।
मां घरेलू विवाद के चलते पीहर थी
बच्ची का पिता मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि बच्ची के माता-पिता में अक्सर विवाद रहता था। जिसके चलते बच्ची की मां करीब 7-8 दिन पहले बच्चों को छोडक़र अपने पीहर थानागाजी चली गई थी।
मामले में हर छोटी-बड़ी कडिय़ों को जोड़ रहे हैं। एफएसएल व एमओबी यूनिट से घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों की आशंका के आधार पर अनुसंधान जारी है। जल्दी ही मामले में खुलासा करेंगे।
-इंदु लोदी,
डीवाइएसपी, थानागाजी

Published on:

19 Dec 2025 12:30 am

