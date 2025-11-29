Patrika LogoSwitch to English

ट्रॉली में भरे पूलों में लगी आग, चालक फरार …. देखें वीडियो….

शुक्रवार शाम को ट्रैक्टर- ट्रॉली में भरे पूलों में आग लग गई, जिससे डरकर चालक जलते पूलों को वहीं पटक कर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गया। वहीं बीच सडक़ पर पड़े पूलों में आग सुलगने लगी।

अलवर

image

kailash Sharma

Nov 29, 2025

खेरली कस्बे में शुक्रवार शाम को ट्रैक्टर- ट्रॉली में भरे पूलों में आग लग गई, जिससे डरकर चालक जलते पूलों को वहीं पटक कर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गया। वहीं बीच सडक़ पर पड़े पूलों में आग सुलगने लगी। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। जानकारी अनुसार कस्बे के बायपास रोड से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में छान बनाने वाले पूले भरकर ले जाए जा रहे थे। जो ट्रॉली से बाहर तक लटके हुए थे। अङ्क्षहसा सर्किल घुमाव पर ट्रॉली से बाहर निकल रहे पूलों में मूंगफली की ठेली में रखी हुए चूल्हे से आग लग गई। जो कुछ ही देर में पीछे की ओर पूले जलने लगे। चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली वहीं खड़ी कर दी। तभी सूचना पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ऐसे में ट्रैक्टर चालक ट्रॉली से सुलगते हुए पूलों को रोड पर पटककर भाग गया। जहां नगरपालिका की जेसीबी बुलाकर पूलों को फैलाया गया और दमकल ने आग पर काबू पाया। इस दौरान चौराहे पर भारी भीड़ इक_ी हो गई।

Nov 29, 2025

29 Nov 2025 12:38 am

