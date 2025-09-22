Patrika LogoSwitch to English

Organ donation and transplantation मानवता की मिसाल…युवक की मौत, परिजनों ने किए अंगदान, बचाया दूसरों का जीवन

Organ donation and transplantation मानवता की मिसाल…युवक की मौत, परिजनों ने किए अंगदान, बचाया दूसरों का जीवन

अजमेर

Abhishek Chaturvedi

Sep 22, 2025

Organ donation and transplantation अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में उपचाररत एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने अंगदान कर कई जिंदगी बचाने का काम किया है।

अजमेर से जयपुर, अजमेर से किशनगढ़ तक कॉरिडोर

अंग प्रत्यारोपण के लिए अजमेर से जयपुर और अजमेर से किशनगढ़ एयरपोर्ट तक कॉरिडोर बनाए गए। इस दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। जिस युवक के अंगदान किए गए वो केकड़ी के करनोज का रहने वाला था ।
अजमेर से राजस्थान पत्रिका के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जय माखीजा के साथ सी पी जोशी की रिपोर्ट।

Organ donation and transplantation

Published on:

22 Sept 2025 02:51 pm

