संस्कारों की पाठशाला: बाल सत्संग सुधा से बच्चों में नैतिक मूल्यों का निर्माण

संस्कारों से जोडऩे का प्रयास

बच्चों को प्रेरित करते हुए उनसे किसी महापुरुष का कथन या उद्धरण तथा अपनी कक्षा की हिंदी पुस्तक से किसी एक कविता की चार पंक्तियां याद करने का आग्रह किया गया, ताकि उनमें स्मरण शक्ति, भाषा प्रेम और आत्मविश्वास बढ़े। उल्लेखनीय है कि बाल संस्कार सुधा पिछले सवा साल से हर रविवार को गब्बुर गली स्थित रामदेव भवन, हुब्बल्ली में नियमित रूप से आयोजित हो रही है। यह पहल बच्चों को अच्छे संस्कारों से जोडऩे के साथ-साथ उन्हें एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।