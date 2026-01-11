चूरू में महिला पुलिस कांस्टेबल से गैंगरेप का मामला, एसपी ने उठाया यह कदम

Demo pic
चूरू जिले के एक पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल से गैंगरेप मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जय यादव ने शनिवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसपी के आदेश पर गठित एसआईटी का नेतृत्व राजगढ़ के एएसपी रिछपाल सिंह करेंगे। टीम में आईपीएस अभिजीत पाटिल, साइबर थाना प्रभारी आरपीएस विजय मीणा, सरदारशहर सीआई मदनलाल बिश्नोई, महिला थाना की थानाधिकारी रचना बिश्नोई, राजगढ़ एएसपी कार्यालय के एएसआई अजीत कुमार, साइबर सेल के एएसआई भागीरथ तथा कांस्टेबल रमाकांत को शामिल किया गया है। यह सात सदस्यीय टीम अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच करेगी।
गौरतलब है कि पीड़िता महिला कांस्टेबल ने अपने परिवाद में वर्ष 2017 से 2025 के बीच अलग-अलग समय पर उसे डरा-धमकाकर एवं नशीला पदार्थ पिलाकर थाने तथा होटल में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले में वर्ष 2017 में विक्की नामक एक निजी व्यक्ति और वर्ष 2019 में तत्कालीन थानाधिकारी सहित दो थानों के 4 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया।
मामला पुराना होने के कारण इसमें कई कानूनी और तथ्यात्मक पेचीदगियां सामने आ रही थी। दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले से मिले आपराधिक सांठगांठ के इनपुट के बाद महिला कांस्टेबल को दो माह पहले पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया था। उसका मुख्यालय पुलिस लाइन में किया गया, लेकिन उसने लाइन में आमद दर्ज नहीं कराई। परिवाद दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था।
एसपी जय यादव ने बताया कि मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि किसी निर्दोष को बेवजह नहीं फंसाया जाएगा।
