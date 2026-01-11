चूरू में महिला पुलिस कांस्टेबल से गैंगरेप का मामला, एसपी ने उठाया यह कदम

चूरू जिले के एक पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल से गैंगरेप मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जय यादव ने शनिवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसपी के आदेश पर गठित एसआईटी का नेतृत्व राजगढ़ के एएसपी रिछपाल सिंह करेंगे। टीम में आईपीएस अभिजीत पाटिल, साइबर थाना प्रभारी आरपीएस विजय मीणा, सरदारशहर सीआई मदनलाल बिश्नोई, महिला थाना की थानाधिकारी रचना बिश्नोई, राजगढ़ एएसपी कार्यालय के एएसआई अजीत कुमार, साइबर सेल के एएसआई भागीरथ तथा कांस्टेबल रमाकांत को शामिल किया गया है। यह सात सदस्यीय टीम अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच करेगी।