14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Rajasthan में 30 साल बाद होने जा रहा बड़ा बदलाव, ख़त्म होगी ‘दो संतान’ की बाध्यता, जानें पूरी खबर

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने दो संतान बाध्यता से जुड़े 30 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। इसके बाद तीन संतान होने पर भी चुनाव लड़ने की पात्रता मानी जाएगी।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 14, 2026

विधानसभा के बजट सत्र में आने वाले विधेयकों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने दो संतान बाध्यता से जुड़े 30 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 05:22 pm

Hindi News / Special / Videos / Rajasthan में 30 साल बाद होने जा रहा बड़ा बदलाव, ख़त्म होगी ‘दो संतान’ की बाध्यता, जानें पूरी खबर

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Sachin Pilot: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- डर रही भजनलाल सरकार

Sachin Pilot, Sachin Pilot in Jodhpur, Sachin Pilot Jodhpur visit, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, civic elections, civic elections in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, सचिन पायलट, सचिन पायलट इन जोधपुर, सचिन पायलट जोधपुर विजिट, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

सीकर में भीषण हादसा; कार और ट्रक की भिड़ंत, 6 महिलाओं की मौत, शोक सभा से लौट रहे थे

सीकर

Dog Bite: बाड़मेर के बॉर्डर के गांवों में पागल श्वानों का ‘आतंक’, 1 दिन में 29 को बनाया शिकार, अस्पताल में भीड़

Dog bite, Dog bite case, Dog bite case in Barmer, Dog bite case in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news, डॉग बाइट, डॉग बाइट केस, डॉग बाइट केस इन बाड़मेर, डॉग बाइट केस इन राजस्थान, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

अजमेरी गेट के सामने ट्रैफिक लाइट से वाहन का आना-जाना बंद, लगाएंगे चक्कर

जयपुर

जिस बेटे को अपनी किडनी देकर मौत के मुंह से खींचा, उसी ने दुनिया छोड़ दी; झकझोर देगी संती देवी की कहानी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.