बेकाबू कार ने छीनी खुशियाँ: बाइक सवार पिता की मौत, बेटी गंभीर घायल

श्रीगंगानगर. जवाहरनगर थाना क्षेत्र की एसएसबी रोड पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय नवीन यादव की मौत हो गई, जबकि उसकी सात वर्षीय बेटी टियाशा गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों पास की किताबों की दुकान से घर लौट रहे थे कि बारहमासी नहर की तरफ से आई तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और दोनों को कार काफी दूर तक घसीटती चली गई।

लोगों ने तुरंत पिता-पुत्री को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां नवीन को मृत घोषित कर दिया गया। टियाशा के सिर में गहरी चोट आने पर उसे न्यूरो सर्जन डॉ. दीपक आनंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नशे में था चालक, मौके पर ही पकड़ा गया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार उद्योगपति सतीश गोयल के बेटे लोकेश गोयल चला रहा था, जो शराब के नशे में था। घटना के बाद वह कार छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के भाई महेश यादव ने रिपोर्ट में बताया कि लोकेश गोयल ने तेज गति और लापरवाही से कार चलाकर हादसा कारित किया, जिससे नवीन की मौके पर मौत हो गई और बच्ची गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच मीरा चौकी प्रभारी एसआई नरेश कुमार को सौंपी है।

वीडियो वायरल: एक-एक को देख लूंगा कहने पर भड़की भीड़

हादसे के बाद मौजूद लोगों ने कार को घेर लिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में कार चालक लोगों को उंगली दिखाकर कहता नजर आया, एक-एक को देख लूंगा। इस पर भीड़ भड़क गई और एक युवक ने चालक को थप्पड़ जड़ दिया। मामले ने तूल पकड़ते ही विधायक जयदीप बिहाणी समेत कई लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में पहुंचे।

थाने के बाहर धरना, कड़ी सजा की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद यादव समाज, मृतक के परिजनों और चक 3E छोटी गली के लोगों ने जवाहरनगर थाने के बाहर धरना दिया। उनकी मांग थी कि आरोपी चालक को सख्त से सख्त सजा मिले। धरने में दलीप यादव, पूर्व पार्षद सुनील यादव, विक्रम राठौड़, सचिन सारद व कमला बिश्नोई सहित कई लोग शामिल रहे।

35 लाख रुपये सुलह का ऑफर, रिश्तेदार ने सुनाई खरी-खरी

धरने के दौरान थाने में कुछ लोगों ने परिजनों को 35 लाख रुपये का समझौते का प्रस्ताव दिया कि 10 लाख इंश्योरेंस, 25 लाख सेठजी की ओर से; जिसमें 10 लाख बच्ची की एफडी और 15 लाख पत्नी के नाम। लेकिन मृतक के एक नजदीकी रिश्तेदार ने इसका कड़ा विरोध किया। युवक ने सभी को सुनाते हुए कहा कि

सेठ का बेटा नहीं मरा, पर सेठ के बेटे को बचाने के लिए लाश की बोली लगा दी। आदमी की कीमत सोने-चांदी की तरह लगाते रहोगे क्या? उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया।