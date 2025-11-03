मंच सजा नेताओं से पर दर्शक नदारद! सरगुजा राज्योत्सव का वायरल हुआ VIDEO, प्रशासन कटघरे में

Rajyoutsav 2025: पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का जश्न इस समय चरम पर है। राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष रजत जयंती राज्योत्सव के रूप में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं।

राजधानी रायपुर में जहां पांच दिवसीय राज्योत्सव पूरे शबाब पर है, वहीं प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित कला केंद्र मैदान में तीन दिवसीय राज्योत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की थीं- सैकड़ों कुर्सियां, मंच, सजावट, साउंड सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और कलाकारों के लिए विशेष मंच तैयार किया गया था। हालांकि, इतने भव्य इंतजामों के बावजूद समारोह की शुरुआत कुछ फीकी दिखाई दी। मंच पर जहां नेताओं और अधिकारियों की भीड़ देखी गई, वहीं दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। प्रशासन द्वारा लगाई गई कुर्सियों की पूरी कतारें बिना दर्शकों के नजर आईं।

इस दृश्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों ने जिला प्रशासन की तैयारियों और जनसंपर्क व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।