टीकमगढ़

नाव से अंतिम संस्कार करने ले गए शव

बल्देवगढ़ विकासखंड के ग्राम गणेशपुरा में अंतिम संस्कार के लिए नाव से शव ले जाने का मामला सामने आया है। यहां पर पंचायत द्वारा तालाब से लगी पहाड़ी पर मुक्तिधाम का निर्माण किया गया है।

Rizwan ansari

Sep 05, 2025

Published on:

05 Sept 2025 04:49 pm

नाव से अंतिम संस्कार करने ले गए शव

मध्य प्रदेश न्यूज़

बड़ा फैसला: Arts के छात्रों को बड़ा झटका, अब लेना होगा साइंस-कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट

टीकमगढ़

अपने नाम के साथ लिखा ‘राजा’ तो दबंगों ने तोड़ दिया दलित युवक का पैर

टीकमगढ़

केंद्रीय मंत्री के सामने उड़ी नियमों की धज्जियां, लड़के-लड़कियों के बीच कराया कबड्डी मैच, देखें वीडियो

टीकमगढ़

कांग्रेस-भाजपा नेताओं का खेल! अवैध कॉलोनियों में फंसे प्लाट खरीदार

टीकमगढ़

‘मम्मी-पापा से ‘वोट’ डलवा लिया है, अब ‘रोड’ भी बनवा दो…’

