‘पहले पैसे वालों पर चलाओं बुलडोजर’, प्रशासन की कार्रवाई पर भड़की पूर्व सीएम उमा भारती

उमा भारती ने कहा कि मेरी भाजपा पार्षद और पार्षद दल से ये बात हुई थी कि पहले लोगों को कोई दूसरी जगह दी जाए। उनहोंने बताया कि पार्षदों ने इसके लिए पहले स्थान चिह्नित करने को कहा था। तीन चार स्थान भी बताए थे। प्रशासन पहले इन्हें दुकानों लगाने के स्थान दे, बाद में हटाया जाए। उमा भारती ने आगे कहा कि पहले बंगले वाले और अन्य पैसे वालों के अतिक्रमण हटेंगे इसके बाद गरीबों को हटाया जाएगा। उमा भारती ने यहां से हटाए गए दुकानदारों से अपील की है कि वह वापस आए और यही पर अपनी दुकानें लगाए, मैं उनके साथ हूं। उनके ठेलो को यहां से नहीं हटने दिया जाएगा।