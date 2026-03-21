ये मेरे पिता नहीं, सिस्टम की राख है! बेटे ने हाथ में राख लेकर खाई कसम, Video Viral

उदयपुरा गांव के रहने वाले काशीराम के पिता लंपू की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते लंपू की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन चिता के सामने पुत्र ने कसम खाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुत्र वीडियो में कह रहा है कि यह सिस्टम की नाकामी और सरकार का खोखलापन है। जिस कारण से मेरे पिता की मौत हुई है। इसके साथ ही वह अस्पताल पर सवाल खड़े कर रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।