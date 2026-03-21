MP के इस जिले को मिलेंगे 4 नए रेलवे स्टेशन, यहां पहली बार पहुंचेगी ट्रेन

इंदौर-दाहोद रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर-सागौर के मध्य नवनिर्मित रेलवे ब्रिज 236 का लोकार्पण शुक्रवार को हुआ। इसके पूर्व रेलवे अभी तक चार ब्रिज को चालू कर जनता को समर्पित कर चुका है। इनके चालू होने से वाहनों की आवाजाही सुगम हुई है। साथ ही जाम की समस्या से निजात मिली है। शुक्रवार को केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, धार विधायक नीना वर्मा द्वारा सागौर में ओवरब्रिज का लोकार्पण किया. जिसके बाद ब्रिज से ट्रैफिक शुरू हो गया। इस मौके पर रेलवे डीआरएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। (MP News)