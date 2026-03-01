खेत की फेंसिंग में लगे करंट के तार की चपेट में आए पति-पत्नी, मौके पर ही मौत

इस प्रकार के जानलेवा प्रबंध कई किसानों द्वारा किए जाते है। पूर्व में भी फेंसिंग के तार के करंट से कई मवेशियों एवं किसानों की जान जाने के समाचार सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि किसान ने खेत पर करंट का झटका लगने वाला प्रबंध किया था, लेकिन पहले बकरी के इसकी चपेट में आने से वह प्रबंध फेल हो गया और पूरी फेंसिंग में करंट फैल गया। घटना को लेकर थाना प्रभारी अंबर सिंह सिकरवार ने बताया कि आरोपी बृजलाल के खिलाफ धारा 105, 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक टुंडा और उसकी पत्नी गनेशी बाई के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। एक साथ पति-पत्नी की मौत से पूरे गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है।