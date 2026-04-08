MP में युवक हाई वोल्टेज ड्रामा! टंकी पर चढ़कर बोला- जमीन बिकेगी तो कूद जाऊंगा…

दरअसल, पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिमरा खास में मंगलवार की शाम एक युवक शराब के नशे में पानी की ऊंची टंकी पर चढक़र आत्महत्या की धमकी देने लगा। करीब एक घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद थाना प्रभारी की सूझबूझ और हिम्मत से युवक की जान बचा ली गई। जानकारी के अनुसार सिमरा खास निवासी महेंद्र पुत्र हरनारायण कुशवाहा शाम करीब 7 बजे नशे की हालत में पानी की टंकी पर चढ़ गया और गले में रस्सी का फंदा डालकर कूदने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था।