Udaipur के मेनार में बारूद की होली, जमकर चलीं बंदूकें और तोपें Menar Holi Rajasthan

Udaipur उदयपुर जिले के मेनार कस्बे में मेनारिया समाज द्वारा हर साल अनोखे अंदाज में बारूद की होली Holi2026 खेली जाती है। jamarbeej जमराबीज के अवसर पर मनाया जाने वाला यह शौर्य पर्व जबरी गेर jabri ger के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस परंपरा में ग्रामीण बंदूकें चलाकर और तोप दागकर विजय और शौर्य का उत्सव मनाते हैं। पूरे गांव में गूंजती बंदूकों और तोपों की आवाज के बीच हजारों लोग इस ऐतिहासिक परंपरा को देखने पहुंचते हैं। राजस्थान की यह अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
