New Year 2026 देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलज़ार झीलों की नगरी, 80% होटल अभी से बुक | Rajasthan Patrika

वर्ष 2025 विदा होने जा रहा है और वर्ष 2026 के आने की तैयारी है। इस बीच झीलों की नगरी के नाम से देश दुनिया में मशहूर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र उदयपुर Udaipur में New Year न्यू ईयर 2026 के स्वागत की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां अभी से ही देशी और विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और करीब 80 प्रतिशत Hotel Book होटल बुक हो चुके हैं। New Year न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर उत्साहित है। इस बार उदयपुर में पर्यटकों के लिए खास इवेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेक साइड सेलिब्रेशन Celebration और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए राजस्थान पत्रिका की यह खास रिपोर्ट