15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

New Year 2026 देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलज़ार झीलों की नगरी, 80% होटल अभी से बुक | Rajasthan Patrika

New Year 2026 देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलज़ार झीलों की नगरी, 80% होटल अभी से बुक | Rajasthan Patrika

Google source verification

उदयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 15, 2025

वर्ष 2025 विदा होने जा रहा है और वर्ष 2026 के आने की तैयारी है। इस बीच झीलों की नगरी के नाम से देश दुनिया में मशहूर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र उदयपुर Udaipur में New Year न्यू ईयर 2026 के स्वागत की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां अभी से ही देशी और विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और करीब 80 प्रतिशत Hotel Book होटल बुक हो चुके हैं। New Year न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर उत्साहित है। इस बार उदयपुर में पर्यटकों के लिए खास इवेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेक साइड सेलिब्रेशन Celebration और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए राजस्थान पत्रिका की यह खास रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tourism

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Videos / New Year 2026 देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलज़ार झीलों की नगरी, 80% होटल अभी से बुक | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, उत्तरी राजस्थान में होगी सीजन की पहली मावठ, प्रदेश में बढ़ेगी सर्दी

Weather Update Western Disturbance change weather northern Rajasthan season first winter rain cold will intensify in state
उदयपुर

उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

Udaipur Accident
उदयपुर

उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

Udaipur Road Network Expands
उदयपुर

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान

Rajasthan Crime
उदयपुर

उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे स्वीकर

Udaipur Municipal Corporation
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.