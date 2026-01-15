महाकाल की नगरी में शंकर महादेवन, मंदिर में दर्शन कर भजन से किया नमन

shankar mahadevan mahakal darshan: जाने-माने गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन बुधवार को उज्जैन में थे। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए और काफी देर तक बाबा के सामने भजन भी गाया। इसके साथ ही गर्भगृह के सामने माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद शंकर महादेवन ने मीडिया से भी बात की, महादेवन ने कहा कि उज्जैन में बाबा के दर्शन पाकर बेहद खुश हूं और महाकाल महोत्सव में अपने दोनों बच्चों के साथ मंच पर भजनों की प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला है, यह बहुत ही यादगार क्षम है। महादेवन ने इस भव्य आयोजन की जमकर तारीफ भी की।
