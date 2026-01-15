15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

महाकाल की नगरी में शंकर महादेवन, मंदिर में दर्शन कर भजन से किया नमन

shankar mahadevan mahakal darshan: गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने महाकालेश्वर मंदिर में अपने देनों बेटों के साथ दर्शन किए...।

Google source verification

उज्जैन

image

Manish Geete

Jan 15, 2026

shankar mahadevan mahakal darshan: जाने-माने गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन बुधवार को उज्जैन में थे। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए और काफी देर तक बाबा के सामने भजन भी गाया। इसके साथ ही गर्भगृह के सामने माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद शंकर महादेवन ने मीडिया से भी बात की, महादेवन ने कहा कि उज्जैन में बाबा के दर्शन पाकर बेहद खुश हूं और महाकाल महोत्सव में अपने दोनों बच्चों के साथ मंच पर भजनों की प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला है, यह बहुत ही यादगार क्षम है। महादेवन ने इस भव्य आयोजन की जमकर तारीफ भी की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / Videos / महाकाल की नगरी में शंकर महादेवन, मंदिर में दर्शन कर भजन से किया नमन

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर की नई वेबसाइट, CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण

official website of Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga
उज्जैन

एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

road Widening work
उज्जैन

एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

road Widening work
उज्जैन

उज्जैन में आज से श्रीमहाकाल महोत्सव, 2100 साल पुरानी परंपरा का हो रहा पुनरुत्थान, होगा भव्य कार्यक्रम

Shri Mahakal Festival
उज्जैन

अब कालभैरव मंदिर में आस्था का सौदा! VIP दर्शन की आड़ में वसूली, महाकाल जैसी स्क्रिप्ट

kal bhairav vip darshan scam extortion ujjain police action mahakal temple mp news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.