ट्रंप के लिए खतरे की घंटी.! ममदानी की जीत ने बदला न्यूयॉर्क.. भारत के लिए भी चेतावनी

न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार एक भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बने हैं जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani)। उन्होंने जून 2025 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एंड्रयू कुओमो (Andrew Cuomo) को हराकर इतिहास रच दिया। ममदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क (NYC Mayor Election 2025) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), वॉल स्ट्रीट और यहां तक कि भारत तक महसूस किया जा रहा है। क्या उनकी “Tax the Rich” और “Free Services” वाली समाजवादी नीतियां अमेरिका के पूंजीवादी मॉडल को चुनौती देंगी? जानिए इस रिपोर्ट में — ममदानी बनाम ट्रंप (Trump Mamdani Clash) की वैचारिक जंग और भारत के लिए इसका क्या मतलब है।