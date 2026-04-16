INSIDE STORY: शहबाज शरीफ की कतर यात्रा के क्या हैं मायने, क्या अमेरिका और ईरान मान जाएंगे

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम बेहद साहसिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, "अगर पाकिस्तान इस वार्ता को शुरू कराने में सफल रहता है, तो यह उसकी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत होगी।"

इस दौरे के बाद अब नजरें इस बात पर होंगी कि क्या ईरान पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? और क्या अमेरिका चुनाव से पहले ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए टेबल पर आएगा? कतर की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे अहम हो गई है। कतर एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े 'ग्लोबल मीडिएटर' (वैश्विक मध्यस्थ) के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जो अरब जगत में उसके दबदबे को और बढ़ाएगा।