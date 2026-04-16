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INSIDE STORY: शहबाज शरीफ की कतर यात्रा के क्या हैं मायने, क्या अमेरिका और ईरान मान जाएंगे

Qatar Visit : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद अब कतर पहुंच गए हैं। इस दौरे का मुख्य मकसद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू करवाना और आर्थिक मदद जुटाना है।

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भारत

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MI Zahir

Apr 16, 2026

Shahbaz Sharif Diplomatic Visit

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कतर यात्रा। (फोटो: सोशल मीडिया)

Diplomatic Visit: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों मध्य पूर्व के बेहद अहम दौरे पर हैं। सऊदी अरब की अपनी कूटनीतिक यात्रा समाप्त करने के ठीक एक दिन बाद, वह कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। कतर के अमीर के साथ उनकी यह द्विपक्षीय मुलाकात केवल दो देशों के बीच के व्यापारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी 'इनसाइड स्टोरी' छिपी है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यह कतर यात्रा वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है।

शहबाज शरीफ का यह कदम काफी चौंकाने वाला

वर्तमान समय में शहबाज शरीफ का यह कदम काफी चौंकाने वाला है। सूत्रों की मानें तो पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की सीधी बातचीत शुरू करवाने के लिए पर्दे के पीछे से भारी कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच, पाकिस्तान खुद को एक अहम सूत्रधार के रूप में पेश करना चाहता है। चूंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और अमेरिका उसका पुराना सहयोगी रहा है, ऐसे में पाकिस्तान दोनों के बीच जमी बर्फ पिघलाने की गुंजाइश देख रहा है।

कतर ने हमेशा एक शांत और सुरक्षित मंच की भूमिका निभाई है

इस मिशन के लिए कतर को ही क्यों चुना गया? यह सवाल बेहद अहम है। दरअसल, कतर हमेशा से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने में माहिर रहा है। चाहे वह अमेरिका और तालिबान की ऐतिहासिक बातचीत हो, या फिर हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम का मसला, कतर ने हमेशा एक शांत और सुरक्षित मंच की भूमिका निभाई है। शहबाज शरीफ कतर के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लाया जा सके।

पाकिस्तान के लिए बड़े वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी का समय

इस राजनीतिक एजेंडे के साथ-साथ इस दौरे का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त भयंकर आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश होगी कि इस कूटनीतिक पहल के जरिए कतर से पाकिस्तान के लिए बड़े निवेश और वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी मिल सके। ऊर्जा और एलएनजी के क्षेत्र में कतर की मदद पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम कर सकती है।

वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ाएगी

कुल मिलाकर, सऊदी अरब से रणनीतिक चर्चा करने के बाद अब कतर में हो रही यह कूटनीति अगर सफल होती है, तो यह न केवल मध्य पूर्व के तनाव को कम करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की अहमियत को भी बढ़ाएगी। अब पूरी दुनिया की नजरें दोहा में बंद कमरों के भीतर हो रही इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग पर टिकी हैं।

पाकिस्तान की विदेश नीति की साबित हो सकती है बहुत बड़ी जीत

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम बेहद साहसिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, "अगर पाकिस्तान इस वार्ता को शुरू कराने में सफल रहता है, तो यह उसकी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत होगी।"
इस दौरे के बाद अब नजरें इस बात पर होंगी कि क्या ईरान पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? और क्या अमेरिका चुनाव से पहले ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए टेबल पर आएगा? कतर की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे अहम हो गई है। कतर एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े 'ग्लोबल मीडिएटर' (वैश्विक मध्यस्थ) के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जो अरब जगत में उसके दबदबे को और बढ़ाएगा।

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Published on:

16 Apr 2026 03:36 pm

Hindi News / World / INSIDE STORY: शहबाज शरीफ की कतर यात्रा के क्या हैं मायने, क्या अमेरिका और ईरान मान जाएंगे

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