सऊदी की चेतावनी, होर्मुज में US नाकाबंदी से ईरान तनाव बढ़ा सकता है, बाब अल-मंडेब बंद होने का खतरा, 20% तेल आपूर्ति प्रभावित

Hormuz Dispute: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। यह संकट उस समय गहराया जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी तेल आपूर्ति को रोकने के लिए नाकेबंदी लागू की। इसी बीच सऊदी अरब ने आगाह किया है कि यह रणनीति उलटी पड़ सकती है और क्षेत्र में तेल आपूर्ति की स्थिति और खराब हो सकती है। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की है कि वह नाकेबंदी खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाए। सऊदी अधिकारियों का मानना है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को भी बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर असर पड़ेगा।