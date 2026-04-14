बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र, किसानों को 9 हजार, महिलाओं को 2 हजार मासिक सहायता, मुफ्त के 3 सिलेंडर का वादा

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपने वादों और योजनाओं को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। इस राज्य में हर चुनाव में घोषणापत्र की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसी क्रम में BJP ने मंगलवार को अपना मेनिफेस्टो जारी किया, जिसमें महिलाओं, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा पर रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो हर घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और हर परिवार को एक बार 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी।